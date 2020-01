Xiaomi ha lanciato un termometro smart che potrete usare in due modi

Il produttore cinese ha lanciato l'ennesimo (e sempre gradito) dispositivo economico, il termometro smart Xiaomi Mijia, utilizzabile in due modalità differenti e dotato di funzionalità intelligenti, per gli utenti più esigenti.

Il termometro smart Xiaomi Mijia costa pochissimo e funziona con l'app ufficiale del brand

Com'è facile immaginare, il termometro smart Xiaomi Mijia presenta un design minimale, con una colorazione bianca ed uno stile (anche del case) allineato al classico look a cui ci ha abituato il brand nel corso degli anni. Il display è retroilluminato, in modo da poter leggere i valori senza affanno. Per quanto riguarda gli usi, il termometro può essere utilizzato sia per misurare la temperatura corporea sotto l'ascella che in bocca; basterà cliccare sul pulsante ed attendere 30 secondi per ottenere il valore della temperatura.

LEGGI ANCHE:

Volantino Mediaworld: tante offerte su Huawei P30 Lite New Edition, Redmi Note 8T ed altri

Per quanto riguarda le funzionalità smart, il dispositivo può essere collegato allo smartphone tramite l'app ufficiale di Xiaomi Mijia, in modo da salvare tutti i dati delle misurazioni per i membri della famiglia. Così facendo si potrà avere un quadro chiaro e completo di ogni situazione.

LEGGI ANCHE:

Black Shark 3 5G sarà il primo smartphone con 16 GB di RAM

Come al solito per l'azienda, il termometro smart Xiaomi Mijia viene proposto tramite le varie piattaforme di acquisto (in Cina) ad un prezzo conveniente: solo 69 yuan, circa 8.9€ al cambio attuale. Le vendite partiranno dal 10 gennaio.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!