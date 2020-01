L'inverno è ormai arrivato e come sempre Xiaomi ha la soluzione a (quasi) tutti i problemi. Cercate una stufa elettrica economica e conveniente, magari prodotta dalla compagnia di Lei Jun? Ebbene si, l'azienda cinese è anche questo, con Xiaomi Smartmi 1S!

Xiaomi Smartmi Stufa Elettrica con spedizione da Europa in offerta su DHGate | Coupon

La stufa elettrica Xiaomi Smartmi 1S è disponibile in sconto con Coupon sullo store DHGate. Ciliegina sulla torta, si tratta di un prodotto con spedizione da Europa, quindi non dovrete attendere a lungo per potervi scaldare con Xiaomi!

LEGGI ANCHE:

Redmi K30 5G pronto al debutto: ecco la data di vendita

Il dispositivo è dotato di una potenza fino a 2200W ed integra un sistema di protezione contro il surriscaldamento. Perfetta per riscaldare ambienti di 10-15 metri quadri, può essere impostata a tre differenti gradi di potenza (900/1300/2200W) tramite la manopola posizionata sul lato. In basso trovate il link al prodotto ed il Coupon da inserire al momento dell'acquisto per beneficiare dello sconto.

Articolo sponsorizzato.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.