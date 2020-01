Xiaomi Smartmi Air Conditioner A è il nuovo climatizzatore votato al risparmio

La compagnia di Lei Jun ha lanciato ufficialmente un nuovo membro della sua gamma di climatizzatori smart, Xiaomi Smartmi Air Conditioner A. Si tratta di una soluzione pensata appositamente per risparmiare e secondo quando annunciato dalla stessa azienda, si tratterebbe di un dispositivo (disponibile in due incarnazioni) in grado di battere gli attuali standard di efficienza energetica della categoria.

Xiaomi Smartmi Air Conditioner A lanciato in Cina e punta alla massima efficienza energetica

Il nuovo Xiaomi Smartmi Air Conditioner A è stato lanciato oggi tramite le classiche piattaforme di acquisto del brand, ovviamente per il solo mercato cinese. Disponibile in due versioni, il climatizzatore smart presenta un valore APF (l'indice di prestazione annuale dedicato all'efficienza energetica) di 4.65 punti, superiore alla media cinese (di 4.5 punti). Insomma, rispetto ad altre soluzioni, il prodotto offre un risparmio di circa il 20% in termini energetici.

Trattandosi di un dispositivo smart non mancano i controlli vocali tramite XiaoAI, ormai un must per questo tipo di prodotti. Per quanto riguarda il prezzo, Smartmi Air Conditioner A è disponibile all'acquisto in patria in due versioni: quella minore da 2299 yuan (circa 299€) e la variante maggiorata da 2699 yuan (circa 351€).

