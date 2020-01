In questi ultimi giorni stanno impazzando le offerte MediaWorld grazie al triplo Coupon, che permette di risparmiare 35€ a fronte di una spesa di almeno 100€. Tra le proposte più interessanti dello store online abbiamo visto anche il piccolo Redmi 8 da 4/64 GB, proposto ad una cifra simile a quella da Cina: un'occasione! Oggi, 22 Gennaio, è l'ultimo giorno per usufruire del Coupon del valore di 20€, il quale, sommato ai codici newsletter permette di arrivare fino al gustosissimo sconto di 35€. Insomma, restano solo poche ore per usufruire della promo, più che sufficienti se puntata ad una Xiaomi Smart Home: le offerte MediaWorld dedicate alla domotica non mancano di certo!

Tutto l'occorrente per la tua Xiaomi Smart Home, in offerta da MediaWorld con Coupon

Come funziona il triplo Coupon MediaWorld?

Prima di tuffarci nell'impresa di realizzare una Xiaomi Smart Home e di dare un'occhiata alla offerte domotica MediaWorld, facciamo un piccolo ripasso sul triplo Coupon. Utilizzando tre particolari codici potrete beneficiare di uno sconto di 35€, valido su un acquisto di almeno 100€ (che può comprendere uno o più prodotti). I Coupon MediaWorld da utilizzare al momento dell'acquisto sono i seguenti:

W2012F4R9B – Risparmio 5€

– Risparmio 5€ W1805P2Z6F – Risparmio 10€

– Risparmio 10€ 110299 – Risparmio 20€

I codici vanno applicati direttamente nel carrello, in modo da visualizzare lo sconto. MediaWorld permette di usare più Coupon contemporaneamente, quindi non avrete problemi nel riscattarli tutti e tre!

Xiaomi Smart Home… e non solo: diamo un'occhiata alle offerte domotica MediaWorld

All'interno dello store online troverete tutto l'occorrente per realizzare la vostra Xiaomi Smart Home.

Questi che vedete in alto sono i prodotti domotici targati Xiaomi presenti da MediaWorld, alcuni dei quali già proposti in sconto. Ora proviamo a “comporre” la nostra Smart Home… magari provando a spendere il meno possibile. Prendiamo il Kit 6 in 1, la videocamera di sorveglianza più semplice e magari una lampadina smart: una volta nel carrello il prezzo finale sarà scontato di 35€ se inseriamo i tre Coupon di cui sopra. I prodotti che abbiamo scelto come esempio verrebbero a costare 126.97€, ma con i codici il prezzo scende a soli 91.97€! Un risparmio super!

Prima di concludere vi lasciamo con le offerte EZVIZ, un altro brand importante quando si parla di domotica e sicurezza. Ovviamente i Coupon MediaWorld possono essere usati anche per questi dispositivi e – soprattutto – mettendo nel carrello sia Xiaomi che EZVIZ. Il limite è solo la vostra fantasia…

CLICCA QUI PER LE OFFERTE EZVIZ

Quando scadono i Coupon di MediaWorld? Quali sono i prodotti in offerta?

Oltre ai dispositivi legati alla domotica, i codici sconto possono essere utilizzati per qualsiasi prodotto presente nel catalogo online di MediaWorld. L'improntate è che la somma totale nel carrello sia almeno di 100€, inserendo uno o più prodotti, anche di categorie differenti. Notebook, elettrodomestici, accessori, smartphone e quant'altro: qui trovate la pagina principale dello store, se volete dare un'occhiata.

Infine, vi ricordiamo che il Coupon del valore di 20€ sarà disponibile solo fino alla giornata di oggi, 22 Gennaio. Quindi, se volete usufruire dello sconto di 35€ sommando i tre codici… questa è l'ultima possibilità!

