Secondo appuntamento della settimana con le offerte di Geekbuying. Lo store cinese, noto per i tantissimi prodotti spediti dall'Europa, oggi ci presenta un'offerta particolarmente allettante: la Xiaomi Roidmi NEX, vacuum cleaner top di gamma, in offerta lampo e con spedizione dall'Italia.

Xiaomi Roidmi NEX in offerta lampo da Geekbuying

La nuova aspirapolvere Xiaomi Roidmi NEX offre tutte le qualità già viste sui modelli precedenti di vacuum cleaner, perfezionandone i difetti e le mancanze. Tra i punti di forza di questo prodotto formidabile troviamo senz'altro la capacità possibilità di sfruttare la ricarica wireless magnetica in grado di consentire al prodotto una durata costante di circa 60 minuti, al netto di un motore performante da 120000 rpm.

Inoltre, la Roidmi NEX è più di una semplice aspirapolvere: grazie al particolare meccanismo al suo interno sarà in grado di lavare ed asciugare al tempo stesso ogni superficie. Come avrete capito si tratta a tutti gli effetti di un must have e di un prodotto di qualità altissima. La Roidmi NEX potrà essere vostra a “soli” 332€ acquistandola in preorder con spedizione dall'Italia. Trattandosi di un flash sale vi basterà accedere al box in basso, senza il bisogno di dover applicare alcun coupon.

Articolo Sponsorizzato.