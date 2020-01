Xiaomi pensa al vostro look con questo regolatore per sopracciglia

Grazie a YouPin, l'ecosistema di casa Xiaomi si arricchisce a cadenza pressoché quotidiana di nuovi prodotti per ogni gusto ed esigenza. Anche per ciò che concerne l'estetica e la cura del corpo: perché Xiaomi non è soltanto tecnologia per geek. Per esempio, questo Pinjing Electric Eyebrow Trimmer nasce per permettere a chiunque di apparire curato e di bell'aspetto. Ad un prezzo di soltanto 59 yuan, circa 7.7€, è un regolatore di sopracciglia, equipaggiato con lame in acciaio inox di alta qualità.

LEGGI ANCHE:

Sembra una trousse make up e invece… è la nuova tastiera meccanica di Xiaomi

Xiaomi lancia il Pinjing Electric Eyebrow Trimmer su YouPin

La lama da 0.1 mm permette un taglio piuttosto preciso, vista la tipologia di utilizzo necessario. Trattandosi di una zona delicata, quella delle sopracciglia, è costruito in maniera tale da non intaccare ed irritare (se non peggio) la pelle. Il braccetto si piega a 45° e fa sì che la lama possa seguire al meglio il profilo delle sopracciglia e radere così i peli superflui. Una volta tolto il cappuccio protettivo, si svelano le due lame con relativo pettine, una lunga per il taglio generale ed una corta per rifinire il tutto. Questo regolatore può anche essere utilizzato ovviamente per accorciare altre zone del viso, come baffi e basette.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.