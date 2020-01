Trovata la causa dell problema delle IP Camera Xiaomi | Comunicato

Continuano i problemi in casa Xiaomi. E no, non mi sto riferendo alla possibile causa legale da parte di Lenovo o ai ritardi di Mi MIX Alpha. Sto parlando dell'apparente falla di sicurezza delle sue videocamere di sorveglianza segnalata da alcuni utenti su Reddit. Nello specifico, l'utente Dio-V ha mostrato come il collegamento fra la sua Mijia 1080p Smart IP Security Camera con un Google Nest Hub comporti un problema non da poco. Anziché visualizzare lo stream della sua videocamera, sul display vengono mostrate le riprese effettuate da altre IP camera non ben identificate.

Aggiornamento 03/01: dopo l'interruzione di supporto da parte di Google, Xiaomi ha rilasciato un comunicato ufficiale con la risoluzione del problema. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Accoppiare una IP Camera Xiaomi con un Google Nest Hub può farvi vedere le case altrui

Come mostra il video qua sopra, realizzato dall'utente in questione, c'è qualcosa che non va con lo stream della videocamera. Oltre a glitch grafici, ogni tanto compaiono riprese catturate da videocamere in possesso ad altre persone. Potrete capire come ciò rappresenterebbe un problema di sicurezza piuttosto notevole, per quanto non se ne capisca ancora bene la natura.

Queste due immagini sono state catturate in altri momenti e mostrano altre riprese ancora, addirittura mostrando persone intente a dormire. Una violazione della privacy bella e buona, anche se non ancora imputabile a Xiaomi, Google o a entrambe. Stando ai dati raccolti dall'utente colpito dallo strano caso, ciò riguarderebbe esclusivamente videocamere di sicurezza targate Xiaomi e Mijia. Questo perché nelle clip mostrate si vede il logo dell'azienda, pertanto sembrerebbe un problema da parte dell'azienda cinese.

Aggiornamento 02/01

Ecco quanto affermato da un portavoce di Google:

“Siamo a conoscenza del problema e siamo in contatto con Xiaomi per trovare una soluzione. Nel frattempo stiamo disabilitando le integrazioni di Xiaomi sui nostri dispositivi.“

Ciò significa che fintanto Xiaomi non avrà tappato questa falla non sarà possibile usufruire dell'integrazione fra i dispositivi Xiaomi ed i prodotti della serie Nest.

Aggiornamento 03/01

Ecco il comunicato ufficiale di Xiaomi Italia:

“Xiaomi ha sempre considerato prioritarie la privacy degli utenti e la sicurezza delle loro informazioni. Siamo consapevoli che ci sia stato un problema legato alla ricezione di fotogrammi durante la connessione di Mi Home Security Camera Basic 1080p con gli hub Google Home e ci scusiamo per i disagi che ha causato ai nostri utenti.

Il nostro team si è prontamente adoperato per intervenire e ora il problema è risolto. A seguito di indagini, abbiamo scoperto che la causa derivava da un aggiornamento della cache datato 26 dicembre 2019, progettato per migliorare la qualità streaming della videocamera. Il problema si è verificato solo in condizioni estremamente rare. In questo caso, si è verificato durante l’integrazione di Mi Home Security Camera Basic 1080p e Google Nest Hub con display in condizioni di scarsa intensità di segnale per la connessione di rete.

Inoltre, abbiamo riscontrato che 1044 utenti hanno avuto questo tipo di integrazione e solo pochi con una connessione di rete estremamente carente potrebbero essere stati interessati. Questo problema non si verifica se la videocamera è connessa all’app Xiaomi Mi Home.

Xiaomi ha comunicato di aver risolto la situazione con Google e di aver inoltre sospeso questo servizio finché la causa principale non sarà stata completamente analizzata, al fine di garantire che una simile circostanza non si verifichi di nuovo.“

