Arriva il primo fine settimana del nuovo anno, ma le offerte di Banggood non si fermano di certo. Quest'oggi lo store cinese propone una chicca per tutti gli appassionati della compagnia di Lei Jun: la lampada smart Xiaomi Philips EYECARE LAMP 2, in sconto con Coupon e spedizione direttamente dai magazzini europei!

Xiaomi Philips EYECARE LAMP 2 è in offerta su Banggood, con tanto di spedizione da Europa

La lampada smart Xiaomi Philips EYECARE LAMP 2 è una soluzione da scrivania regolabile e può essere piegata fino a 180°, in modo da adattarsi a qualsiasi esigenza. Immancabile il supporto con l'app ufficiale del brand, in modo da poter controllare il dispositivo a distanza e programmare l'accensione e lo spegnimento. La lampada smart presenta una luce dimmerabile fino a 1200 Lumen di luminosità massima ed è progettata per ridurre al minimo l'affaticamento degli occhi durante la lettura.

In basso trovate il link per la pagina del prodotto, insieme al Coupon da utilizzare al momento dell'acquisto.

