Nuove offerte Xiaomi su Amazon: aspiratori, lampadine e non solo

Finalmente l'ecosistema Xiaomi è giunto a pieno anche in Italia, anche se ben lungi dall'essere ricco come quello cinese. Sono comunque disponibili diversi prodotti di vario stampo, dagli smartphone agli accessori ad hoc, dai dispositivi domotici agli zaini e così via. Ed oggi la settimana inizia proprio con nuove offerte direttamente su Amazon Italia. Ecco quanto afferma Iacopo Salemmi, Head of Sales della divisione italiana:

“Vogliamo continuare ad offrire i nostri prodotti a prezzi eccezionali cosi che tutti i nostri Mi Fan e appassionati di tecnologia possano avvicinarsi a uno stile di vita connesso più intelligente, grazie alla nostra gamma di prodotti Ecosystem.“

Xiaomi Italia lancia nuove offerte di inizio anno su Amazon

Il primo prodotto del lotto è il Mi Handheld Vacuum Cleaner, l'aspiratore con motore brushless e tecnologia a 9 cicloni in grado di erogare una potenza di 100AW. Il sistema di filtri cattura fino al 99.97% delle particelle fastidiose, grazie anche a 4 accessori per la pulizia di diverse superfici. Il costo è di 208€ fino alla mezzanotte del 13 gennaio ed esaurimento scorte (500 unità).

Si passa poi alle lampadine smart RGB LED, compatibili con app Mi Home ma anche Google Assistant, Alexa ed Apple Home Kit. In questo caso il costo per la coppia è di 49€, valido fino al 14 gennaio.

Un altro prodotto caratteristico per Xiaomi è il cuociriso ad induzione, la cui capienza da 3 litri permette di cuocere in maniera ottimale le pietanze. Per questo l'offerta Amazon scadrà il 31 gennaio.

Concludiamo con le valigie Metal Carry-on Luggage 20″, con scocca in alluminio e magnesio e dotate di serratura doppia con combinazione TSA, ruote girevoli a 360° ed una capienza di 31 litri. Disponibili nelle tinte Black, Grey e Blue, il prezzo è di 69.99€ e sarà valido fino al 31 gennaio.

