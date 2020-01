Xiaomi: verrà prodotto un device con Snapdragon 720G

Questa mattina siamo stati accolti da una notizia davvero molto interessante. Qualcomm ha deciso, infatti, di lanciare una serie di nuovi chipset, dedicati alla fascia low-cost e media del mercato. All'interno della sua presentazione, dunque, hanno trovato spazio tre diverse configurazioni: lo Snapdragon 460, 662 e 720G. Quest'ultimo, dunque, va a sostituire la serie 710 e pare che, già nelle prime ore, abbia accolto il favore di diversi brand. Xiaomi, ad esempio, ha già confermato l'arrivo di un nuovo prodotto con a bordo tale chipset.

Excited! @Xiaomi will be one of the first brands to launch the latest #Qualcomm #Snapdragon high-end premium chipsets!

↗️ Flagship #SD865

↗️ Premium #SD765G

↗️ High end #SD720G

Also working to bring #5G devices.🤙

Which SoC are you most excited about? RT & tell me!#Xiaomi ❤️

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 21, 2020