Xiaomi: nel 2020 non ci sarà Mi 10 Explorer Edition, e neanche Mi Pad

Siamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più in merito a Xiaomi Mi 10. Tanti appassionati, dunque, sperano che questo device possa davvero rappresentare un punto di svolta per il brand. Con Mi 9, infatti, c'erano stati dei passi in avanti abbastanza importanti, ma non tanto quanto avevano sperato alcuni utenti. Da un certo punto di vista, però, alcuni potrebbero ancora restare delusi dalle scelte dell'azienda cinese, che nel 2020 non ha intenzione di rilasciare Mi 10 Explorer Edition, così come un nuovo Mi Pad.

Mi Pad 4 rimarrà, almeno per il 2020, senza seguito

Sembra che nel corso di questo anno Xiaomi voglia concentrarsi maggiormente su alcuni dispositivi. Stando alle dichiarazioni rilasciate dal Digital Chat Station, infatti, il colosso cinese non produrrà Mi 10 Explorer Edition, forse a causa delle scarse vendite fatte registrare negli scorsi anni. Al momento, dunque, possiamo contare solo sulla reale presenza di due smartphone di questa serie: Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.

LEGGI ANCHE:

Allarme coronavirus: Xiaomi chiude i negozi in Cina

Anche sul fronte tablet, poi, pare che Mi Pad 4 non avrà nessun successore. Questo dispositivo è stato rilasciato nel 2018, e a distanza di due anni l'azienda non ha intenzione di rinnovare la serie. Su tali device, poi, non è ancora arrivata la MIUI 11, segno che tali prodotti potrebbero essere stati abbandonati per sempre al loro destino. Vedremo che cosa accadrà, comunque, nel corso dei prossimi mesi.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.