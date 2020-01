Xiaomi fa dell'ecosistema domestico uno dei suoi punti di forza, grazie anche alla piattaforma YouPin. Proprio per questo oggi vi riportiamo una nuova offerta direttamente da Banggood che sconta del 28% il nuovo Xiaomi SWDK DD1, un mop elettrico dalle numerose potenzialità che si prospetta come un ottimo prodotto sia dal punto di vista qualitativo che per il prezzo. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il mop elettrico Xiaomi SWDK DD1 è in offerta direttamente da Banggood

Siete dei fan dei tantissimi robot vacuum cleaner o delle serie di aspirapolvere del brand cinese? Non potrete farvi scappare questo nuovo Xiaomi SWDK DD1, un mop elettrico in grado di lavare e pulire a fondo ogni superficie. Grazie alle spazzole che raggiungono 400 rpm, infatti, il prodotto laverà ogni pavimento senza che dobbiate effettuare alcun tipo di forza.

Inoltre, grazie alla batteria integrata da 2200 mAh potrete godere di un'autonomia di circa 45/50 minuti in grado di pulire un'area di circa 120 metri quadri. Tra i punti di forza, poi, troviamo la costruzione in ABS che rende il prodotto particolarmente leggero e facile da maneggiare. Per poterlo acquistare non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, senza la necessità di dover applicare alcun codice sconto.