L’app MIUI Temi di Xiaomi torna disponibile in Europa!

Era la primavera del 2018 quando una brutta tegola si abbatté sulla MIUI di Xiaomi. L'azienda fu momentaneamente costretta ad interrompere la disponibilità in Europa dei Temi (così come dell'app Mi Message). Quel “momentaneamente” si è poi protratto per quasi 2 anni, ma finalmente la situazione si è sbloccata. Xiaomi ha annunciato ufficialmente il ritorno dell'app MIUI Themes nel nostro continente, Italia compresa.

Alleluja: i Temi della MIUI di Xiaomi sono nuovamente disponibile in Europa

Ecco il comunicato ufficiale di Xiaomi Spagna:

“Abbiamo grandi notizie da Xiaomi. Ricordi che l'app MIUI Temi è stata temporaneamente sospesa per tutte le regioni dell'Unione Europea? Bene, quest'anno torna e torna più forte che mai! L'applicazione MIUI Temi sarà nuovamente disponibile e gli utenti saranno in grado di utilizzare la piattaforma Temi per scaricarli sui propri dispositivi.

Dall'inizio di gennaio è già disponibile su alcuni dispositivi e quelli che non lo hanno saranno operativi con i futuri aggiornamenti. Sarà disponibile in tutta Europa e dovrebbe essere su tutti i dispositivi a metà maggio. Alcuni temi disponibili in India o in altre nazioni non saranno comunque disponibili in Europa.

Grazie a ciò che è successo abiliteremo la sezione MIUI Temi in “La mia community”, dove caricheremo icone, sfondi, temi, ecc… Restate sintonizzati! Presto si terrà anche un concorso ufficiale di sfondi, quindi preparati per quello che sta per succedere.“

Fra qualche mese, quindi, tutti i possessori europei di smartphone Xiaomi e Redmi torneranno a poter usare in tutta libertà i temi. Nel frattempo, vi invitiamo a seguire in canale Telegram ufficiale a questo indirizzo.

