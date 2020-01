Xiaomi conferma il logo della futura MIUI 12 | Ufficiale

Mentre l'attuale MIUI 11 sta raggiungendo progressivamente tutti i modelli del brand supportati, la compagnia non perde tempo ed è già al lavoro sulla prossima MIUI 12. La conferma arriva direttamente da Xiaomi, tramite un post sul profilo Weibo ufficiale in cui ci mostra il nuovo logo.

Xiaomi pensa già alla MIUI 12 e ci mostra il nuovo logo

Il nuovo anno è cominciato solo da pochi giorni e Xiaomi è già proiettata al futuro e alla nuova versione della sua celebre interfaccia proprietaria. Purtroppo l'azienda non ha confermato nulla in merito a design e funzionalità della MIUI 12, limitandosi a presentarci quello che dovrebbe essere il nuovo logo. Poco male: in fondo l'ultima MIUI 11 è una release ancora “giovane”, ed ha introdotto tutta una serie di migliorie per gli appassionati del brand cinese.

Il 2020 è l'anno del decimo anniversario della compagnia e si prevedono grandi novità. A cominciare dallo Xiaomi Mi 10, il quale dovrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane (ma la data resta ancora incerta). Per quanto riguarda la futura MIUI 12, fino a questo momento l'unico dettaglio trapelato riguarda l'implementazione del Tema Scuro. Inoltre è già dal mese di ottobre che sono iniziati i lavori sulla nuova interfaccia.

