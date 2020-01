Lo scorso novembre la compagnia di Lei Jun ha lanciato uno smartwatch per bambini in stile Mi Watch, dal design carinissimo ed un prezzo contenuto. Questa tipologia di prodotti è decisamente quotata in patria, tanto da spingere l'azienda a fare il bis con Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4 Pro, modello con Dual Camera e – per la massima precisione – il supporto al Dual Frequency GPS.

Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4 Pro: lo smartwatch per bimbi votato alla massima sicurezza

Il nuovo smartwatch di Xiaomi dedicato ai più piccoli arriva con un display quadrato da 1.78″ con una densità di 326 PPI ed un vetro protettivo Gorilla Glass 3 con curvatura 2.5D. Come anticipato, Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4 Pro arriva con due novità da non sottovalutare per i genitori, specie quelli più apprensivi. Il device monta una doppia fotocamera: una posizionata lungo il bordo superiore (8 MP, zoom, messa a fuoco ultra rapida T-LENS e FOV 84.9°) ed una frontale (5 MP con grandangolo), sopra il display. In questo modo i genitori potranno vedere sia il proprio bambino che l'ambiente circostante, per la massima sicurezza.

L'altra caratteristica – ancora una volta votata alla sicurezza – è il supporto al Dual Frequency GPS (L1 + L5), che migliora notevolmente la precisione rispetto ad un modulo standard. A muovere il tutto troviamo il chipset Snapdragon Wear 2500, con 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Il sistema operativo è basato su Android 8.1, personalizzato per un utilizzo più semplice (per bambini, appunto). Non manca poi il supporto all'assistente XiaoAI, per i comandi vocali e l'utilizzo di varie applicazioni (sia di studio che dedicate al divertimento).

A differenza del modello citato in apertura, Xiaomi Mitu Children Learning Watch 4 Pro arriva con un bel po' di feature in più ed un prezzo di vendita maggiorato. Il dispositivo è in vendita nello shop ufficiale del brand (in Cina) a 1299 yuan, circa 167€.

