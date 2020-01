Xiaomi Mi Watch si aggiorna con nuove funzioni per il fitness

Lo scorso novembre la compagni di Lei Jun ha dato il benvenuto allo Xiaomi Mi Watch, il primo smartwatch del brand cinese. Per cominciare in bellezza il nuovo anno, Xiaomi ha pensato bene di fare il bis a inizio gennaio, annunciando anche il Mi Watch Color, che segna il vero e proprio inizio della sfida ad Amazfit. L'azienda si sta impegnando parecchio per affermarsi anche in questo ennesimo campo e dopo il primo aggiornamento (con il supporto a iOS), Xiaomi Mi Watch riceve il suo secondo update. Quali sono le novità in arrivo per gli utenti cinesi?

Xiaomi Mi Watch: ecco le novità del nuovo aggiornamento

L'aggiornamento in questione è attualmente in fase di rilascio in patria tramite OTA ed è stato anticipato da un poster diffuso sui social cinesi. Come si evince dall'immagine in alto, lo Xiaomi Mi Watch si appresta a ricevere un paio di nuove funzionalità legate al firness. Il changelog parla di funzioni per il monitoraggio dello stress e “l'energia corporea”, ma in entrambi i casi non è chiaro il senso.

Il nuovo update dedicato allo smartwatch del brand introduce anche degli esercizi per la respirazione e miglioramenti nella gestione delle notifiche. Purtroppo che per il momento non si parli di una release per il mercato globale. Voi vi sareste buttati a capofitto oppure preferite rimanere fedeli al vostro Amazfit?

