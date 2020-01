Nuovo giorno e nuova offerta in salsa Xiaomi, quest'oggi con una proposta sempreverde: la Xiaomi Mi TV Soundbar, l'intramontabile accessorio perfetto per accompagnare il vostro smart TV (e che può essere utilizzato anche come speaker bluetooth).

Xiaomi Mi TV Soundbar è in offerta su DHGate | Coupon

Leggera, compatta e versatile, la Mi TV Soundbar è la soluzione perfetta per il vostro salotto, grazie al design minimal tipico del brand cinese, che ben si adatta a qualsiasi ambiente. Avete bisogno di una spintarella? Allora date un'occhiata alla nostra recensione per saperne di più sulla soundbar di Xiaomi.

In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare. Vi ricordiamo che il prodotto è in offerta su DHGate e che beneficia della spedizione gratuita dall'Europa.

Mi TV Soundbar Coupon: 0D1C57AF Prezzo: 63.8€ Link



