Xiaomi Mi Notebook 2020: cambio di design all’orizzonte?

In vista anche del CES 2020, durante il quale non mancheranno nuovi laptop di vario stampo, anche Xiaomi ha voluto dire la sua. E lo ha fatto con un teaser ufficiale che preannuncia novità per la linea Xiaomi Mi Notebook. Il messaggio potrebbe sembrare criptico, ma ci pensa l'immagine stessa a farci capire cosa aspettarci. A distanza di più di 3 anni dal primo modello, pare che la linea di PC portatili di casa Xiaomi possa essere pronta ad un redesign.

Questo teaser preannuncia un cambio di look per il prossimo Xiaomi Mi Notebook?

Dopo diverse generazione, un estetico può rivelarsi molto importante, non soltanto per la mera soddisfazione visiva nel constatare una novità estetica. Di modelli in commercio ce ne sono già svariati e continuare con questo look potrebbe confondere i meno esperti. Questi potrebbe rischiare di non riuscire a capire ad uno primo sguardo se un notebook sia prima, seconda o terza generazione.

Non ci aspettiamo nulla di stravolgente, ma le linee spigolose che si evincono dalle immagini appaiono differenti da quelle più morbide dei modelli visti in precedenza. Una durezza delle linee che ritroviamo con un laptop in realtà già esistente, ovvero lo Xiaomi Mi Gaming Laptop. Sempre questa immagine suggerisce anche che i quattro bordi attorno al display saranno simmetrici, con un bordo inferiore ridotto rispetto al passato.

