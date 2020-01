Xiaomi Mi Note 10 Pro arriva su GearBest e costa meno di 500€

L'ultimo Xiaomi Mi Note 10 Pro ha davvero bisogno di presentazioni? La prima penta camera da 108 MP al mondo ci ha già soddisfatto con la sua versione “standard” (qui trovate la nostra recensione) ed ora torna alla carica con la variante Pro, dotata di un sistema a lenti 8P. Il primo vero camera phone di Xiaomi vi conquisterà… specialmente se a meno di 500€!

Xiaomi Mi Note 10 Pro debutta su GearBest, in sconto con Coupon

Per chi si fosse perso qualche dettaglio (ma sarete davvero in pochi…) lo Xiaomi Mi Note 10 Pro è il primo penta camera del produttore cinese. Il dispositivo – mosso dallo Snapdragon 730G – è dotato di un modulo da 108 + 12 + 20 + 5 + 2 MP dotato di OIS, teleobiettivo 2X/5X, grandangolo ed un sensore macro. Frontalmente trova spazio un pannello AMOLED HDR da 6.47″ Full HD+ con bordi curvi ed un notch a goccia per la selfie camera da 32 MP.

Non manca un lettore d'impronte integrato nel display, così come una capiente batteria da 5260 mAh con ricarica da 30W. A rendere il tutto ancora più rapido – se le specifiche non dovessero bastare – troviamo la MIUI 11, l'ultima versione dell'interfaccia proprietaria di Xiaomi.

