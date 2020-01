Xiaomi Mi MIX Fold spunta in un nuovo brevetto con un look in stile Huawei Mate X

Durante lo scorso anno si è parlato tanto del primo smartphone pieghevole della compagnia di Lei Jun, mostrato in video ufficiale con un pannello ripiegabile in due punti. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e l'azienda è passata da questo modello a presentare il Mi MIX Alpha, caratterizzato da un display che circonda la scocca. Ma che fine ha fatto il suo dispositivo pieghevole? La risposta potrebbe essere racchiusa in questo nuovo brevetto, dedicato al misterioso Xiaomi Mi MIX Fold.

Xiaomi Mi MIX Fold si ispira a Huawei Mate X in questo nuovo brevetto

Nel corso dei mesi abbiamo visto i brevetti di molteplici soluzioni targate Xiaomi: con Quad Camera, con design a conchiglia, con display estensibile, tutti bellissimi. E se l'azienda cinese optasse per qualcosa di “già visto” per andare sul sicuro? Questo è quello che emerge dal nuovo brevetto individuato presso il portale del CNIPA, il quale sembra fare riferimento allo Xiaomi Mi MIX Fold.

Come si evince dalla galleria di immagini, il primo pieghevole della compagnia di Lei Jun potrebbe optare per un design ispirato a Huawei Mate X, pur mantenendo vari tratti distintivi. Lo Xiaomi Mi MIX Fold (il nome è ancora un work in progress) presenta – come mostrato nel brevetto – una cerniera centrale che permette di ripiegare il display verso l'esterno. Inoltre, si tratterà di un pannello con bordi curvi, con un modulo che ospita una dual camera. Non è chiaro se quest'ultima sarà all'interno di un foro, in una barra laterale oppure sotto al display.

Il documento non riporta le specifiche del dispositivo anche se è lecito ipotizzare che possa avere a bordo lo Snapdragon 865 e che si tratterà quindi di un modello top. Ovviamente si tratta puramente di speculazioni e lo stesso brevetto è da prendere con le dovute precauzioni. Questi progetti tendono spesso a non vedere mai la luce, quindi per una conferma ufficiale dovremo necessariamente attendere il responso di Xiaomi!

