Guardate che bella la ricarica di Xiaomi Mi MIX Alpha!

Anche se già si parla di un possibile secondo modello, Xiaomi Mi MIX Alpha continua a tener banco. Sappiamo che non sarà un dispositivo per tutti, vuoi per il prezzo, vuoi per la sua particolare maneggevolezza. Per non parlare dei problemi di produzione che ne stanno ritardando l'effettiva commercializzazione nel mercato. Ciò non toglie che il suo design ha ammaliato molte persone, con un look che cattura lo sguardo. Specialmente quando lo si mette in fase di ricarica, con un'animazione a dir poco… avvolgente.

Xiaomi Mi MIX Alpha sfoggia il suo display Surround con questa animazione

Ricordiamo che Xiaomi Mi MIX Alpha non è propriamente un dispositivo tascabile. Non tanto in quanto a lunghezza e larghezza, ma spessore e peso sono un fattore da non sottovalutare. Per forza di cose Mi MIX Alpha è spesso 10.4 mm e pesa 241 g, anche per la batteria da 4050 mAh. Un'unità che offre anche il supporto alla ricarica rapida a 40W tramite apposito caricatore compatibile.

Una volta che lo si collega al cavo USB Type-C, la magia parte. Una banda verde animata circonda l'intera scocca, come se il telefono fosse una bottiglia che piano piano si riempie in base alla carica residua. Un'animazione che fa tutto il giro, restituendo un effetto visivo veramente impressionante. Vedere per credere.

