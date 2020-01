Xiaomi Mi MIX 2S: arriva la MIUI 11 stabile con Android 10 | Download

Avviato in autunno, il programma Beta può dichiararsi concluso per Xiaomi Mi MIX 2S. Di conseguenza, è iniziato il roll-out per l'aggiornamento alla MIUI 11 Stabile per lo scorso top di gamma Mi MIX. Dopo l'ultimo Mi MIX 3, anche il capitolo 2S si aggiorna così ad Android 10, ricevendo tutte le novità introdotte dal team MIUI all'interno dell'ultima versione della UI proprietaria.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 potrebbe arrivare a marzo, secondo il PM di Xiaomi

La MIUI 11 Stabile porta Android 10 su Xiaomi Mi MIX 2S

Fatto partire per il momento in Cina, Xiaomi Mi MIX 2S sta ricevendo l'aggiornamento alla MIUI V11.0.1.0.QDGCNMXM, con un peso di circa 2.1 GB. Si tratta di un update piuttosto corposo: non soltanto integra l'ultima release di Android 10, ma anche le nuove features della MIUI 11. A partire da un refresh dell'interfaccia grafica, così come l'introduzione di nuovi font e suoni di sistema. Se siete fra i possessori dello smartphone con ROM China, potete effettuare il download e l'installazione della nuova ROM tramite recovery.

Scarica la MIUI 11 China Stable per Xiaomi Mi MIX 2S

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.