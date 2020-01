Xiaomi: torna il programma “Mi Explorers 2020”, cosa aspetti a partecipare?

Da qualche anno, ormai, la Community di Xiaomi è molto attiva qui in Italia. Grazie ad essa, dunque, molti appassionati del brand possono spesso partecipare ad eventi esclusivi, come quelli legati al lancio di qualche nuovo smartphone dell'azienda. Motivo per cui qualche tempo fa è stato creato il programma “Mi Explorers”. Questo, infatti, permette ad alcuni fortunati di poter toccare con mano, in anteprima, i nuovi dispositivi lanciati dal brand. Arriva, dunque, il “Mi Explorers 2020“, che permetterà a 20 Mi Fan di partecipare ad un'esperienza esclusiva.

Candidatevi subito, attraverso il thread sulla Community!

Come l'anno scorso, con Mi 9, anche quest'anno la Community di Xiaomi ha deciso di premiare 20 fortunati utenti. Questi avranno l'opportunità di toccare con mano i nuovi prodotti del brand, partecipando anche ad un evento esclusivo. Con “Mi Explorers 2020”, dunque, i Mi Fan verranno selezionati scegliendo fra quattro categorie diverse: fotografi, creative videomaker, blogger e youtuber. Sarà possibile candidarsi all'interno del thread presente sulla Community a partire da oggi, ma solo fino al 4 febbraio. Tutti i vincitori verranno annunciati, invece, il 5 febbraio.

Quelli che saranno effettivamente selezionati, saranno chiamati ad interagire attivamente agli eventi. Dovranno completare, infatti, una serie di missioni, rendendo pubbliche le proprie esperienze. Quest'iniziativa, inoltre, è stata indetta in occasione del decimo anniversario della Mi Community, quindi è un'occasione unica. Cliccando su questo link, troverete tutte le informazioni del caso.

