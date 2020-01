Xiaomi Mi A3 e Redmi Note 8 Pro: supporto ufficiale alla TWRP

Buone notizie per la community del modding. Da oggi è possibile usufruire del supporto ufficiale del team TWRP per Xiaomi Mi A3 e Redmi Note 8 Pro. Ricordiamo che avere una custom recovery come la TWRP permette l'installazione di custom ROM e mod del genere. La TWRP è sicuramente la più apprezzata, soprattutto grazie al supporto di numerosi modelli, specialmente di casa Xiaomi e Redmi.

La TWRP è disponibile ufficialmente per Xiaomi Mi A3 e Redmi Note 8 Pro

In precedenza per lo Xiaomi Mi A3 era già disponibile una TWRP, ma non in veste ufficiale. Ma adesso questo cambia, anche se vi ricordiamo di prestare particolare attenzione. Questo perché, visto il software presente a bordo, Mi A3 integra il sistema di partizione A/B. Il tradizione metodo di flash della recovery tramite comando “fastboot flash recovery twrp.img” non funzionerà, quindi. Al suo posto andrà utilizzato il comando “fastboot boot twrp.img“, dovendo poi scegliere l'opzione Advanced>Install Recovery Ramdisk e selezionare la TWRP precedentemente posizionata nella memoria del dispositivo.

Scarica la TWRP per Xiaomi Mi A3

La TWRP è adesso supportata ufficialmente anche per Redmi Note 8 Pro. Anche in questo caso attenzione massima, dato che XDA sottolinea come anche un piccolo sbaglio nelle operazioni di installazione potrebbe comportare un brick del dispositivo.

Scarica la TWRP per Redmi Note 8 Pro

