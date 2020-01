Xiaomi Mi A3: Android 10 arriverà entro metà febbraio

Dopo l'uscita di Android 10 per Xiaomi Mi A2 nella giornata di ieri, molti utenti si sono chiesti quando mai sarebbe arrivato questo update anche sugli altri modelli. Tutti i possessori di Xiaomi Mi A3, infatti, sono quasi insorti verso questo tipo di decisione dell'azienda cinese. Sembra, però, che anche tali smartphone non debbano attendere a lungo. Secondo il brand, dunque, tale release software dovrebbe essere rilasciata a breve.

Xiaomi ha accontentato prima gli utenti di Mi A2

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3. — Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020

Come abbiamo già potuto vedere ieri, Xiaomi ha deciso di accontentare prima i possessori di Mi A2. Non sappiamo per quale motivo abbia deciso di agire in questo modo, ma era del tutto prevedibile una reazione da parte dei fan. Xiaomi Mi A3, infatti, non è ancora stato aggiornato ad Android 10, ed i tempi sembrano non accorciarsi mai. Motivo per cui il brand cinese ha deciso di tranquillizzare ufficialmente tutti, dichiarando che entro la metà di febbraio arriverà tale update.

Ci saremmo aspettati, comunque, una velocità maggiore in merito a questi aggiornamenti. Xiaomi Mi A3, infatti, fa parte del progetto Android One e avrebbe dovuto ricevere ancor prima l'ultima release software del robottino verde. Speriamo che in futuro le cose possano andare meglio, ma probabilmente l'eccessivo numero di prodotti rilasciato in questi anni ha creato qualche problema di troppo.

