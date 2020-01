Xiaomi Mi A3, dov’è Android 10? Scatta la petizione

Purtroppo l'adesione al programma Android One dell'ultimo Xiaomi Mi A3 non sta portando ai frutti sperati dall'utenza. Certo, l'interfaccia non è quella Xiaomi bensì quella stock di Android, ma la tempestività degli aggiornamenti non si sta rivelando all'altezza delle previsioni. Nel mentre i dispositivi Google ed Essential si aggiornavano ad Android 10, Mi A3 riceveva solamente le patch di settembre. Sono passati alcuni mesi e di questo update ancora non vi è traccia a livello ufficiale. Ecco perché un nutrito gruppo di utenti ha deciso di avviare una petizione su Change.org.

Proteste per il mancato aggiornamento ad Android 10 per Xiaomi Mi A3

La speranza era che l'aggiornamento ad Android 10 arrivasse assieme alle patch di novembre, ma così non è stato, rimanendo ancorato ad Android 9 Pie. Lo stesso è accaduto con le patch di dicembre, mentre quelle di gennaio dovrebbero essere dietro l'angolo. A questo punto la petizione è stata creata, più per stuzzicare la dirigenza di Xiaomi che per risolvere effettivamente la situazione.

Hi Aswin, Our team is working on Android 10 for Mi A3 and it will be rolled out soon! Stay tuned to our social media handles for the latest updates on the same. — Mi India Support (@MiIndiaSupport) January 6, 2020

E qualcosa sembrerebbe essersi mosso, vista la risposta da parte di Xiaomi India non ha tardato ad arrivare. All'ennesima richiesta effettuata su Twitter, i social media manager hanno così dichiarato:

“Il nostro team sta lavorando ad Android 10 per Mi A3 e verrà rilasciato presto! Rimani sintonizzato per gli ultimi aggiornamenti in merito.“

Una risposta abbastanza vaga ma che avvicina il roll-out ufficiale di Android 10 per lo smartphone. Se ci saranno novità non mancheremo di farvelo sapere sulle nostre pagine. In discolpa di Xiaomi, potremmo dire che i succitati terminali già aggiornati ad Android 10 sono top di gamma. E solitamente i modelli più low-cost, come Mi A3, ricevono un trattamento “peggiore” sotto questo profilo software.

