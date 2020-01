Xiaomi Mi A3: aspettando Android 10… l’azienda pubblica il codice sorgente del kernel

Mentre infuria la polemica circa il rilascio di Android 10 a bordo dello Xiaomi Mi A3 ecco un piccolo colpo di scena a distanza di pochissime ore. La compagnia cinese, infatti, ha pubblicato il codice sorgente del kernel basato su Android 10 dedicato sia all'ultimo Android One del brand che al precedente Xiaomi Mi A2.

Xiaomi Mi A3 e Mi A2: pubblicato il codice sorgente del kernel di Android 10… ma dov'è l'aggiornamento?

Gli appassionati della compagnia di Lei Jun che hanno preferito optare per Android stock se la stanno passando decisamente “brutta” vista l'attesa snervante per ricevere Android 10 (che ha portato addirittura ad una petizione). Paradossalmente, l'aggiornamento non è ancora arrivato, eppure l'azienda ha già pubblicato su GitHub il codice sorgente del kernel di Xiaomi Mi A3 e Xiaomi Mi A2. Insomma… altro che aggiornamenti rapidi grazie all'esperienza di Android puro!

Restiamo in attesa di ulteriori novità al riguardo e nel frattempo vi lasciamo con i link al download per i rispettivi dispositivi. Siete interessati ai due Android One di Xiaomi? Allora qui trovate il nostro confronto, utile per chi sta pensando di passare a questa famiglia di smartphone ed è ancora indeciso sul da farsi.

SCARICA IL CODICE SORGENTE DEL KERNEL DI MI A3

SCARICA IL CODICE SORGENTE DEL KERNEL DI MI A2

