Xiaomi Mi A2 Lite: potrebbe presto arrivare Android 10

Come abbiamo già potuto vedere, il mese scorso Xiaomi ha provveduto ad aggiornare Xiaomi Mi A2 ad Android 10. Nonostante questo update sia arrivato leggermente più in ritardo del previsto, il brand ha saputo comunque mantenere la promessa. Sembra, dunque, che anche altri device stiano per ricevere la nuova release software del robottino verde. Tra questi, infatti, dovrebbe figurare anche Xiaomi Mi A2 Lite.

Android 10 è in fase di sviluppo su Mi A2 Lite

Stando alle nuove dichiarazioni ufficiali dell'azienda, Xiaomi Mi A2 Lite potrebbe presto ricevere Android 10. Attualmente, infatti, il team di sviluppo sta lavorando su tale update, ma non si possono ancora fare previsioni sulla data ufficiale di uscita sul mercato.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi A3: Android 10 per metà febbraio, per ora accontentatevi delle patch di sicurezza di gennaio

Questo tipo di affermazione si pone in contrasto con quanto dichiarato poco tempo fa. Sembrava, infatti, che per Mi A2 Lite non ci fosse alcuna speranza di vedere Android 10. Trattandosi di un prodotto appartenente al progetto Android One, però, molti utenti si sarebbero lamentati di questo tipo di politica. Non deve stupire, però, che si siano create queste incomprensioni. Ci sono ancora molte persone, infatti, che attendono l'update di Xiaomi Mi A3, che in teoria avrebbe dovuto aggiornato molto prima di Mi A2. Attendiamo, dunque, di scoprire qualche dettaglio in più in merito a tale questione.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.