Xiaomi Mi A2: arriva Android 10, anche in Italia

Sebbene Xiaomi Mi A2 sia uscito ormai diverso tempo fa, non è ancora stato abbandonato dall'azienda. A livelo software, infatti, il brand cinese è noto per seguire i propri prodotti anche ben oltre il loro rilascio sul mercato. Nel corso di questi mesi, infatti, Mi A2 ha continuato ad essere supportato con le nuove patch di sicurezza, facendo parte del progetto Android One. Sembra, dunque, che la nuova release software del robottino verde sia in arrivo, anche in Italia.

Mi A2 si aggiorna, con un pacchetto da 1,3GB

Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, Xiaomi Mi A2 sta ricevendo Android 10 anche in Italia. Sebbene questo sia stato annunciato diversi mesi fa, arriva solo ora su questo device, con un pacchetto del peso di 1,3GB. Malgrado questo, pare che le patch di sicurezza non siano state toccate, restando ferme a dicembre 2019. Dando uno sguardo al changelog completo, infatti, vediamo come siano state apportate solo poche modifiche. Vediamo, dunque, la presenza del tema scuro nell'interfaccia, così come l'arrivo delle gesture, per navigare nei vari menù, ed il controllo della privacy.

Tutto il resto del sistema rimane il medesimo. Attendiamo, dunque, ulteriori informazioni riguardo un update anche delle patch di sicurezza di Android, che nelle prossime settimane dovrebbero arrivare.

