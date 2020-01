Xiaomi Mi 9T: dopo le prime segnalazioni, l’aggiornamento ad Android 10 arriva in Italia

Lo scorso ottobre, lo Xiaomi Mi 9T ha ricevuto la MIUI 11, ma di Android 10 nemmeno l'ombra. Tuttavia l'aggiornamento all'ultima versione dell'OS del robottino verde ha cominciato a fare capolino nei primi giorni del nuovo anno ed ora sembra che stia raggiungendo un numero maggiore di utenti in possesso del dispositivo.

Xiaomi Mi 9T si aggiorna ad Android 10 in Italia, con le patch di gennaio 2020

Il nuovo aggiornamento porta il firmware a bordo dello Xiaomi Mi 9T alla versione 11.0.4.0.QFJMIXM ed arriva con un peso di 2.2 Giga. Come anticipato in apertura l'update porta con sé Android 10, stavolta con le patch di sicurezza di gennaio 2020 (anziché dicembre scorso). Il changelog menziona anche un bug fix per l'area delle notifiche in Second Space ed una scheda Musica conforme ai requisiti sulla privacy dell'UE.

LEGGI ANCHE:

Super follie MediaWorld: Huawei, OPPO, Xiaomi e Honor a partire da 84€, con triplo Coupon

Nel momento in cui scriviamo, il rilascio è attivo tramite OTA in Italia e quasi sicuramente raggiungerà tutti i modelli interessati nel corso dei prossimi giorni.

Ringraziamo l'utente GabryRive del nostro gruppo Telegram Xiaomi Italia Fans.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.