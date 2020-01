Dopo pochissimi giorni dall'arrivo del supporto alla recovery TWRP per Mi 9T Pro, ecco che anche altri modelli targati Xiaomi ricevono la possibilità di utilizzare questo apprezzatissimo software in versione ufficiale. Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 e Redmi Note 8T possono finalmente beneficiare della TWRP ufficiale, rilasciata da TeamWin, e abbiamo un piccolo bonus: Realme X2 Pro, il flagship economico della rivale del brand cinese.

Aggiornamento 07/01: il team TWRP aggiunge il supporto ufficiale anche a Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 (davinci). Trovate il link a fine articolo.

Recovery TWRP per Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8/8T e Realme X2 Pro | Download

Come i più appassionati ben sapranno, grazie al supporto della TWRP ufficiale gli utenti in possesso di Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 e Note 8T e Realme X2 Pro potranno finalmente mettere le mani sulla recovery più apprezzata nel mondo del modding. In basso trovate i pulsanti dedicati ai singoli smartphone, in modo da accedere alle pagine dei rispettivi device sul sito ufficiale di TWRP e procedere con il download.

Scarica la recovery per Mi 9

Scarica la recovery per Mi 9/K20

Scarica la recovery per Note 8

Scarica la recovery per Note 8T

Scarica la recovery per X2 Pro

