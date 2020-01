Dopo la promo dedicata ad OPPO Reno Z, grazie alle offerte “Solo per oggi”, torniamo a parlare di MediaWorld, questa volta con lo Xiaomi Mi 9 Lite ad un prezzo particolarmente goloso (per la sua incarnazione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna).

Xiaomi Mi 9 Lite a 224€ da MediaWorld: super prezzo con doppio Coupon

Il dispositivo, infatti, viene proposto in sconto a 239€, ma grazie ai coupon newsletter potrete risparmiare altri 15€. Per tutti i dettagli sui codici vi rimandiamo all'articolo dedicato (lo trovate qui), mentre grazie all'uso di entrambi i coupon il prezzo scenderà fino a 224€, una cifra davvero super per lo Xiaomi Mi 9 Lite (ricordiamo, da 6/128 GB).

L'ultimo medio di gamma di casa Xiaomi arriva con un display AMOLED da 6.39″ Full HD+ (con sensore ID integrato), il SoC Snapdragon 710 ed una tripla fotocamera da 48 MP. Volete saperne di più prima di acquistarlo? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Un piccolo appunto prima di lasciarvi ai vostri acquisti: vi ricordiamo che i coupon newsletter sono validi per tutti i prodotti del portale di MediaWorld (purché il vostro acquisto superi i 100€) e non solo per lo Xiaomi Mi 9 Lite.

