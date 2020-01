Xiaomi Mi 9 Lite riceve Android 10 grazie a LineageOS 17

Nel corso degli ultimi mesi la compagnia di Lei Jun ha rilasciato l'aggiornamento ad Android 10 per vari modelli, anche se al momento mancano ancora dei dispositivi all'appello. Tra questo abbiamo lo Xiaomi Mi 9 Lite, ma se siete tra i possessori dell'ultimo medio di gamma della serie Mi 9 e non potete proprio attendere… niente paura, perché l'update alla versione più recente dell'OS arriva grazie alla LineageOS 17.

Xiaomi Mi 9 Lite si aggiorna ad Android 10 tramite la LineageOS 17 Unofficial

Nel momento in cui scriviamo Android 10 è disponibile per Xiaomi Mi 9 Lite/Mi CC9 sono in versione Beta, mentre per quanto riguarda il rilascio per tutti si brancola nel buio. Comunque, questa potrebbe essere l'occasione giusta anche per provare qualcosina di nuovo, dato che la LineageOS 17 è una delle Custom ROM più apprezzate del panorama modding. Tuttavia specifichiamo che si tratta di un port non ufficiale (almeno per il momento), anche se sviluppato e curato da alcuni developer di XDA ben conosciuti.

Questa è a tutti gli effetti la prima release per Xiaomi Mi 9 Lite basata su Android 10, ma non sembrano esserci grossi problemi e bug. Per tutti i dettagli e per il download del firmware vi rimandiamo al thread ufficiale presente sul portale di XDA e vi ricordiamo che per procedere con il flash dovrete necessariamente avere il bootloader sbloccato e la recovery TWRP installata a bordo del vostro dispositivo.

