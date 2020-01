Con tutte le indiscrezioni trapelate in merito a Xiaomi Mi 10 e alla variante Pro, sembra che il prossimo top di gamma della compagnia non abbia più segreti. Ovviamente i dettagli su specifiche e prezzi sono ancora in cerca di conferma, ma di recente ha fatto capolino anche un concept render estremamente convincente. Manca solo un ultimo dettaglio: quando è fissato il debutto dei due dispositivi? Secondo alcune voci di corridoio, sembra che l'uscita sia in programma… prima dell'evento dedicato a Samsung Galaxy S20!

Xiaomi Mi 10 potrebbe arrivare prima del nuovo Samsung Galaxy S20

Che cosa vuol dire questa presunta indiscrezione? Visto che l'evento di lancio di Samsung Galaxy S20 è stato confermato dalla stessa azienda asiatica per l'11 febbraio 2020… ciò vuol dire che lo Xiaomi Mi 10 potrebbe essere in dirittura d'arrivo a strettissimo giro! La presentazione del nuovo top di gamma della compagnia di Lei Jun potrebbe avere luogo nei primi giorni di febbraio o addirittura a fine gennaio.

Tuttavia è bene specificare che al momento non vi è alcuna conferma ufficiale da parte di Xiaomi. Di conseguenza prendiamo questa informazione con le dovute precauzione e restiamo in attesa di ulteriori novità.

Cosa aspettarsi dallo Xiaomi Mi 10?

Per quanto riguarda la scheda tecnica dello Xiaomi Mi 10, secondo quanto riportato fino a questo momento, dovremmo avere un pannello OLED da 6.5″ con refresh rate a 90 Hz, un processore Snapdragon 865 ed una Quad Camera da 64 + 20 + 12 + 5 MP con un sensore principale Sony IMX686. I dettagli sulle specifiche continuano con una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 40W e wireless da 30W.

Lato memorie, il top di gamma avrebbe 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno, con prezzi a partire dai 3199 yuan (circa 410€ al cambio). Sarà davvero così?

