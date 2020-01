Mentre si dibatte sul periodo di uscita del prossimo top di gamma della compagnia di Lei Jun (inizi febbraio oppure fine febbraio/inizio marzo?), sembra che finalmente lo Xiaomi Mi 10 Pro sia apparso sul portale del TENAA. L'ente certificativo cinese ha dato il benvenuto ad un dispositivo siglato M2001J2E, il quale dovrebbe essere proprio il modello maggiore della nuova famiglia top del brand.

Xiaomi Mi 10 Pro certificato del TENAA: aspettando specifiche ed immagini del flagship

Il fatto che lo Xiaomi Mi 10 Pro sia stato certificato dal TENAA è sicuramente da festeggiare, ma per il momento conviene tenere a freno l'entusiasmo. Al momento, l'ente cinese ha semplicemente confermato la presenza del supporto al 5G, mentre per le specifiche complete bisognerà attendere. Idem per quanto riguarda le immagini. Comunque l'arrivo sul portale del TENAA resta una bella notizia e di certo, nel corso dei prossimi giorni, arriveranno i dettagli sulla scheda tecnica e sul look del top di gamma.

In copertina trovate un render realizzato da Ben Geskin sulla base dei leak usciti fino a questo momento. Si tratta di un design molto semplice (ma abbastanza credibile); se preferite qualcosina di più “complicato”, allora in vostro soccorso trovate un design inedito per la gamma, anticipato da questo presunto poster leak.

Per quanto riguarda le specifiche dello Xiaomi Mi 10 Pro, si vocifera di un pannello OLED da 6.5 pollici con refresh rate a 90 Hz, del supporto alla ricarica rapida da 66W ed una Quad Camera con un sensore principale da 108 MP. Qui trovate tutti i dettagli.

