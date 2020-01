Xiaomi Mi 10 Pro si caricherà più rapidamente di Mi 10

Nel mentre le tecnologie per le batterie non sembrano fare grandi passi in avanti, non possiamo dire lo stesso per quelle di ricarica rapida. Specialmente nel caso di un dispositivo come Xiaomi Mi 10 Pro, la cui unità di alimentazione sarà in grado di caricarsi molto rapidamente. La foto trapelata del relativo caricatore da muro ci svela una potenza da ben 65W, pari a quella della portentosa Super VOOC 2.0 di OPPO Reno Ace. Ma la situazione non sarà così rosea anche per il modello standard.

Il caricatore rapido di Xiaomi Mi 10 Pro sarà più potente di quello standard

Sui social asiatici gira la notizia secondo cui la ricarica rapida a 65W sarà disponibile unicamente su Xiaomi Mi 10 Pro. Per il modello standard, invece, si scenderà a “soltanto” 48W. Uso il virgolettato perché è un eufemismo usare la parola “soltanto” con una potenza del genere. Si tratta comunque di una potenza di poco inferiore alla già ottima Super VOOC a 50W vista su OPPO Find X. Se così fosse, significherebbe un deciso passo in avanti rispetto alla scorsa generazione, con Xiaomi Mi 9 che si basava su una Quick Charge a 27W. Ma anche meglio dei 40W di Xiaomi Mi 9 Pro.

La cosa paradossale potrebbe riguardare la batteria, con rumors che parlano di un'unità più piccola sul modello Pro. Per l'esattezza, Xiaomi Mi 10 avrebbe una 4800 mAh, mentre il Pro scenderebbe a 4500 mAh. Ne dubitiamo, ma lo riportiamo per completezza dei fatti.

