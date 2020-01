Nonostante le difficoltà causate dall'emergenza Coronavirus, lo Xiaomi Mi 10 Pro ed il suo fratello minore saranno lanciati nel corso dei primi mesi del 2020, come confermato anche dallo stesso Lei Jun. Man mano che passano i giorni abbiamo un numero sempre crescente di leak e indiscrezioni, con i dettagli dei due modelli che si fanno progressivamente sempre più chiari. Ed ora arrivano novità direttamente dalla MIUI 11, la quale sembra confermare alcuni aspetti della prossima gamma premium.

Xiaomi Mi 10 Pro con ricarica rapida da 66W spunta nel codice della MIUI 11

La presenza di due dispositivi top pare ormai certa, ma se avete bisogno di altre “conferme”, allora ecco entrare in gioco kacskrz, developer di XDA. Quest'ultimo ha setacciato il codice della MIUI 11 in cerca di indizi e nella build nightly del 16 Gennaio 2020 (v20.1.6) per Redmi K30 5G, l'utente ha scovato le sigle riferite ai due top di gamma in arrivo. M2001J1C e M2001J2C – rispettivamente Xiaomi Mi 10 Pro e Mi 10 standard – sono già presenti all'interno del codice della UI. Si tratta di sigle già avvistate nei mesi scorsi, anche in differenti varianti.

Uno degli avvistamenti più promettenti è quello della certificazione 3C, nel quale si evidenzia la presenza del supporto alla ricarica rapida da 66W. Il caricatore di quest'ultima è spuntato anche in una presunta immagine dal vivo, proprio alcuni giorni fa. Insomma, anche la MIUI 11 sembra confermare sia la presenza dello Xiaomi Mi 10 Pro che quella della ricarica rapida fulminea.

Se speravate ancora nella Super Charge Turbo da 100W, resterete delusi. L'azienda cinese ha confermato il suo debutto nel 2020, ma al momento non è chiaro quale sarà il flagship che potrà vantare questa novità.

