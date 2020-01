Siete in attesa per lo Xiaomi Mi 10 Pro? Il nuovo top di gamma della compagnia di Lei Jun sarà uno dei primi modelli con Snapdragon 865, ma non mancheranno altre novità. Ormai il futuro flagship è stato oggetto di indiscrezioni a tutto tondo, con dettagli in merito alle specifiche, al design e al prezzo di vendita. Mancava solo una bella immagine ed il Concept Designer Ben Geskin ha pensato bene di risolvere pubblicato un concept render davvero realistico del device (a differenza di quello visto in precedenza), basato sui leak usciti finora.

Xiaomi Mi 10 Pro si mostra in un nuovo “concept” render, basato sui leak trapelati

Rumored specs • 6.5”+ OLED 90Hz

• Snapdragon 865 + 5G

• 108MP main + 48MP + 12MP + 8MP cameras

• 4,500mAh+ battery

• 66W wired fast charging, 40W wireless fast charging

• 12GB RAM

• 128GB, 256GB and 512GB

• $550, $590 and $650 — Ben Geskin (@BenGeskin) January 6, 2020

Oltre all'immagine che ci mostra come potrebbe essere lo Xiaomi Mi 10 Pro, arriva anche una rinfrescata per quanto riguarda le possibili specifiche del flagship. Il dispositivo dovrebbe avere dalla sua un pannello OLED da 6.5″ con refresh rate a 90 Hz, il supporto al 5G (ovviamente), ed una Quad Camera da 108 + 48 + 12 + 8 MP. La batteria dovrebbe essere un'unità da 4500 mAh, con ricarica rapida da 66W e ricarica wireless da 40W.

Completano il pacchetto memorie fino a 12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. I tre tagli dovrebbero essere venduti – rispettivamente – a 487/525/577€ al cambio. Ricordiamo che quanto trapelato è da prendere esclusivamente come rumor, almeno fino alla conferma ufficiale da parte dell'azienda (e quindi fino al debutto dello Xiaomi Mi 10 Pro).

