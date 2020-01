Xiaomi Mi 10 Pro: primi render ufficiosi e data di lancio

Da quando Xiaomi è ufficialmente presente in Europa, i lanci dei prodotti sono più legati alle “tradizioni” occidentali. Per esempio, il lancio di Xiaomi Mi 10 dovrebbe avvenire in occasione del MWC 2020 di Barcellona. Così come per Xiaomi Mi 10 Pro, a questo giro atteso nello stesso periodo del suo “fratello minore”. Un'ipotesi che smentirebbe quella precedente, che vedeva l'evento per l'11 febbraio, e che è oltretutto accompagnata da render ufficiosi. Nelle immagini postate in rete vediamo quello che dovrebbe essere il modello Pro, con render che sembrano essere abbastanza affidabili.

LEGGI ANCHE:

Lo sapevate che Xiaomi avrebbe potuto avere un altro nome?

Xiaomi Mi 10 Pro rappresenterà un cambio di passo per il design della serie Mi?

Nella prima immagine vediamo confermato non soltanto il nome dello Xiaomi Mi 10 Pro, ma anche la data di lancio. L'appuntamento sarebbe previsto per il 23 febbraio, proprio in concomitanza con la fiera catalana. Accadde più o meno lo stesso per Xiaomi Mi 9, presentato il 20 febbraio 2019, perciò con le tempistiche ci siamo. Ma quello che più ci interessa è l'immagine del telefono, dato che ce ne svela le fattezze non senza qualche sorpresa.

Come prevedibile, per la serie Mi 10 il team di sviluppo avrebbe deciso di rinnovarne l'aspetto, sia davanti che dietro. A partire dal pannello frontale, con uno schermo totalmente full screen senza alcuna tacca o foro. Possiamo presumere che venga utilizzata una pop-up camera in stile Redmi K20, escludendo l'ancora troppo prototipale fotocamera sotto allo schermo. Notiamo, inoltre, l'adozione di un display Dual Edge, con cornici ridotte all'osso ed un look generale che rimanda la mente a OnePlus 7 Pro.

Uno Xiaomi Mi 10 Pro che sorprende anche posteriormente, dove la back cover vede un modulo fotografico spostato dalla sinistra al centro. Niente più “semaforo”: i sensori sono racchiusi in una sezione circolare, seppur l'immagine scarsamente definita non ci faccia capire quanti ce ne siano. Ipotizziamo che possano essere tre, a partire dal primario circondato dall'anello multi-colore già visto con Mi 9. Gli altri due sarebbero un teleobiettivo ed un grandangolare, oltre al sensore ToF che è possibile scorgere a lato. Quest'ultimo è racchiuso fra due coppie di flash LED dual tone per gli scatti in notturna.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.