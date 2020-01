Xiaomi Mi 10, nuova certificazione in patria: il lancio è sempre più vicino

Lo Xiaomi Mi 10 si fa sempre più vicino e non passa giorno senza qualche piccolo dettaglio in più sul prossimo top di gamma della compagnia di Lei Jun. Il quadro è sempre più completo – anche se si tratta esclusivamente di indiscrezioni, sia chiaro – ed il debutto sembra ormai dietro l'angolo. Ed ora ci si mette anche il MIIT, ente cinese che si occupa di rilasciare le licenze di accesso alla rete per i nuovi modelli, con un'ennesima certificazione dedicata al top di gamma.

Xiaomi Mi 10 è stato certificato dal MIIT con la sigla M2001J2E

Sì, perché il dispositivo era già comparso – presumibilmente – sul portale del MIIT con la sigla M2001J11E, solo pochi giorni fa. Quest'oggi sembra che lo Xiaomi Mi 10 sia stato nuovamente certificato, con un'incarnazione siglata invece M2001J2E. Come al solito, l'ente cinese non ha rilasciato né immagini né dettagli sulle specifiche inerenti il device; purtroppo sarà necessario attendere che il top di gamma arrivi sul sito del TENAA. Quest'ultimo è uno dei passi più importanti per il rilascio di uno smartphone in Cina: una volta certificato dal TENAA, il lancio può dirsi quasi imminente.

Nel frattempo lo Xiaomi Mi 10 è stato avvistato anche in Europa, dettaglio che potrebbe indicare una possibile partecipazione al MWC 2020. Infatti, un presunto poster leak svela che la data di uscita del dispositivo dovrebbe essere il 23 febbraio, proprio durante la fiera catalana.

Sarà davvero così? Altre indiscrezioni riferiscono che il lancio avverrà prima del debutto del Samsung Galaxy S20 e quindi prima dell'11 febbraio. Quale che sia la data di presentazione è chiaro che il mese di febbraio porterà delle sorprese agli appassionati di Xiaomi. Dita incrociate!

Cosa aspettarsi dal futuro Mi 10?

Il prossimo top di gamma del brand cinese sarà tra i primi modelli ad essere mosso dallo Snapdragon 865, ultimo chipset high-end di Qualcomm. A parte questo dettaglio, il resto delle specifiche trapelate in rete rappresenta una semplice indiscrezione. Se siete curiosi di scoprire la scheda tecnica dello Xiaomi Mi 10, qui trovate i dettagli pubblicati da uno store online, mentre qui avete maggiori informazioni sul fratello maggiore Pro.

