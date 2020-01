Già da diverso tempo sappiamo che il futuro Xiaomi Mi 10 sarà mosso dal chipset Snapdragon 865, l'ultima soluzione di fascia alta di Qualcomm. Inoltre, grazie a tutta una serie di leak e indiscrezioni, design e specifiche sono un po' meno nebulose (anche se ovviamente i dubbi restano fino al debutto ufficiale). Ora Lei Jun, CEO e fondatore del brand cinese, è finalmente sceso in campo per svelare qualche dettaglio sulla data di presentazione, confermando il periodo di uscita del flagship.

Xiaomi Mi 10: il CEO Lei Jun conferma ufficialmente il periodo di uscita

Se prima era solo una voce o poco più, adesso assume i contorni di una certezza: lo Xiaomi Mi 10 arriverà nel corso del primo trimestre del 2020. E visto che gennaio è andato a farsi benedire, restano solo due mesi e non sembra difficile indovinare quale sarà il periodo di uscita del top di gamma. Alcuni giorni fa il PM di Xiaomi ha fatto intendere che la commercializzazione del flagship è prevista per il mese di marzo. Ergo appare sempre più probabile il debutto a febbraio. E il MWC 2020 – dal 24 al 27 del mese – sembra proprio il palcoscenico perfetto per il lancio globale.

Ora resta da vedere se la compagnia cinese opterà per mostrare lo Xiaomi Mi 10 durante la fiera catalana… oppure se ci sarà prima un evento in patria. Probabilmente la data potrebbe cadere qualche giorno prima del MWC, ma ovviamente l'ultima parola spetta sempre a Xiaomi!

Comunque sia certi che non mancheranno ulteriori novità visto che ormai gennaio è quasi passato e – in teoria – ci avviciniamo al periodo di uscita. Vi lasciamo con la presunta scheda tecnica del Mi 10 Pro, con tutti i dettagli trapelati in rete.

Display AMOLED da 6.5″ con refresh rate a 120 Hz

con refresh rate a processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865

GPU Qualcomm Adreno 650

12 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB di storage UFS 3.0 non espandibile

di storage UFS 3.0 non espandibile sensore ID sotto allo schermo e riconoscimento facciale 2D

quad camera da 108+48+12+8 MP con teleobiettivo e grandangolare, OIS, autofocus ibrido e flash LED

con teleobiettivo e grandangolare, OIS, autofocus ibrido e flash LED supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 65W, wireless 40W ed inversa

con ricarica rapida 65W, wireless 40W ed inversa sistema operativo Android 10 con MIUI 10

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.