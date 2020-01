Xiaomi Mi 10: ecco com’è fatto il pannello frontale | Leak

Dopo l'ultimo, colossale leak in merito alla scheda tecnica dello Xiaomi Mi 10 e del suo fratello maggiore Pro, ecco che finalmente si comincia a fare sul serio con la prima immagine del pannello frontale. La foto – da prendere esclusivamente come un'indiscrezioni – preannuncia il debutto di un flagship di tutto rispetto… ed ora aspettiamo anche il resto del telefono!

Il pannello frontale dello Xiaomi Mi 10 è stato svelato da un'immagine leaked

L'immagine in questione è stata pubblicata dal leaker cinese Ice Universe, uno dei più affidabili sulla piazza. Ovviamente i dubbi restano, ma per il momento godiamoci questo primo scorcio dello Xiaomi Mi 10 con leggerezza. La foto ci mostra il pannello frontale del top di gamma, il quale pare che sarà caratterizzato da un display ampio e con cornici super ottimizzate (specialmente il mento). Inoltre il pannello presenta bordi curvi e non sembrano esserci degli spazi per la selfie camera.

Tuttavia, Ice Universe commenta la foto affermando che il dispositivo avrà dalla sua una selfie camera inserita in un foro nel display (anche se questo sembra invisibile nell'immagine). Secondo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Xiaomi Mi 10 dovrebbe avere a bordo un display OLED da 6.5″ con refresh rate a 90 Hz (i 120 Hz potrebbero essere riservati al modello Pro).

Ovviamente a muovere il flagship avremo lo Snapdragon 865, già confermato dall'azienda, accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Sul retro, si parla di una Quad Camera con un sensore Sony IMX686 da 64 MP, con una lente grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo da 12 MP ed un modulo dedicato alla profondità (o macro) da 5 MP. Per il momento è tutto ma restiamo in attesa di ulteriori anticipazioni!

