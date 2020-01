Il display di Xiaomi Mi 10 è stato “svelato” dalla dirigenza

Giusto poche ore fa abbiamo parlato di come dovrebbero essere i display di Redmi K30 Pro e Mi MIX 4. A tal proposito, viene da chiedersi anche come sarà quello di Xiaomi Mi 10, e a questa domanda viene in nostro aiuto un dirigente dell'azienda. Secondo le indiscrezioni, questo screenshot postato su Weibo da parte del product director Wang Teng ce lo potrebbe aver svelato.

Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro avranno un display forato, secondo questo screenshot

Ad un primo sguardo lo screenshot pubblicato su Weibo non ci comunica niente di ché. Ma basta indagare un minimo in più per scorgere due dettagli, a partire dal rapporto del display in 19.5:9. La risoluzione è bassa per ovvi motivi di compressione dei social, ma dovrebbe essere in Full HD+ (2340 x 1080 pixel). Non possiamo ancora capire quale sia la diagonale, ma guardando in alto a sinistra è possibile scorgere un altro importante dettaglio.

Lo spazio vuoto nella status bar ci fa capire che lì ci sarà una doppia selfie camera. Ne consegue che la serie Mi 10 sarà dotata di un display forato, come Redmi K30 ma spostando il foro dalla destra alla sinistra. Spostandoci più sull'ambito delle indiscrezioni, Mi 10 dovrebbe essere dotato di un display OLED con refresh rate a 90 Hz. Oltre ad avere memorie così capienti da poter essere paragonate ad un PC ed una ricarica decisamente rapida, ma senza Explorer Edition.

