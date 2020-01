Xiaomi Mi 10 è servito e si ispira allo Xiaomi Mi MIX Alpha | Leak

La data di uscita dello Xiaomi Mi 10 sembra diventata ormai una scommessa su cui puntare, con varie indiscrezioni che procedono su binari differenti. Alcune voci riferiscono che il top di gamma arriverà prima del lancio del Samsung Galaxy S20, fissato per l'11 Febbraio. D'altro canto, sembra che la stessa compagnia di Lei Jun ci indirizzi verso la fine di Febbraio (o anche per Marzo), forse in concomitanza con il MWC 2020. Ora, un nuovo teaser leak cambia di nuovo le carte in tavola e ci mostra il possibile design del Mi 10, ispirato a quello dello Xiaomi Mi MIX Alpha.

Xiaomi Mi 10 è comparso in un presunto teaser, con tanto di data di uscita e design “in stile” Xiaomi Mi MIX Alpha

Il nuovo poster spuntato in rete (lo vedete in copertina), rivela che lo Xiaomi Mi 10 – e il suo fratello maggiore Pro – arriverà il prossimo 11 Febbraio, lo stesso giorno del lancio del rivale di Samsung. Le novità non finiscono qui e l'immagine ci offre una panoramica della back cover del flagship. A differenza di quanto visto finora, sembra che il Mi 10 potrebbe adottare un look in stile Xiaomi Mi MIX Alpha, con una banda posteriore che include il comparto fotografico.

Quest'ultimo si affiderebbe ad una Quad Camera, secondo i vari leak precedenti con un sensore principale da 108 MP (nel modello Pro). Per comodità – e per evitare di rasentare la follia – in alto trovate un'immagine che raccoglie i vari look dello Xiaomi Mi 10 (Pro) secondo i leak. Quale di questi sarà quello giusto? Facciamo partire le scommesse?

Comunque un primo segnale positivo di arriva dal TENAA, ma l'ente certificativo cinese non ha ancora pubblicato specifiche e design del flagship. Tuttavia potrebbe essere questione di giorni – forse… – e finalmente potremo scoprire quale sarà lo stile del top di gamma dedicato al decimo anniversario di Xiaomi.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!