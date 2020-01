Xiaomi Mi 10: il Coronavirus potrebbe far annullare l’evento offline

Sappiamo già che lo Xiaomi Mi 10 debutterà ufficialmente nel corso del Q1 2020, come confermato dal CEO Lei Jun. Purtroppo, però, la situazione derivante dall'allarme Coronavirus sta comportando l'annullamento di numerosi eventi in Cina. Per esempio, il torneo di League of Legends è stato sospeso e la stessa sorte potrebbe toccare alla presentazione dal vivo del nuovo flagship Xiaomi.

Allarme Coronavirus: Xiaomi sta valutando di annullare l'evento di Mi 10

Analysis of the latest information shows that due to the #coronarvirus, Beijing has canceled major events.#Xiaomi is considering transforming the offline conference into an online live broadcast. #Mi10 & #Mi10Pro may be released via online live streaming. The date is the same. — Xiaomishka (@xiaomishka) January 27, 2020

Come indica l'insider Xiaomishka, l'azienda starebbe valutando se annullare o meno la conferenza per il lancio della serie Xiaomi Mi 10. Al suo posto si potrebbe tenere esclusivamente il lancio online, con un video in streaming da poter seguire in tutto il mondo. D'altronde a questa tipologia di eventi partecipano utenti da tutta la nazione e non, perciò un possibile focolaio interno potrebbe potenzialmente compromettere la salute di tante persone.

Nell'attesa di un ristabilimento della situazione, vi ricordiamo le specifiche che dovremmo trovare su Mi 10 e Mi 10 Pro:

Display AMOLED da 6.5″ con refresh rate a 120 Hz

con refresh rate a processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865

GPU Qualcomm Adreno 650

12 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB di storage UFS 3.0 non espandibile

di storage UFS 3.0 non espandibile sensore ID sotto allo schermo e riconoscimento facciale 2D

quad camera da 108+48+12+8 MP con teleobiettivo e grandangolare, OIS, autofocus ibrido e flash LED

con teleobiettivo e grandangolare, OIS, autofocus ibrido e flash LED supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 48/65W, wireless 40W ed inversa

con ricarica rapida 48/65W, wireless 40W ed inversa sistema operativo Android 10 con MIUI 10

