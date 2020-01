Lo Xiaomi Mi 10 si fa sempre più vicino e la prova di ciò sta nell'aumento esponenziale delle indiscrezioni relative al prossimo top di gamma della compagnia cinese. Dopo una valanga di leak sulla scheda tecnica, il device è addirittura comparso su uno store online, mentre Ben Geskin ha realizzato un concept render particolarmente “realistico”. Secondo le ultime novità – come tutto il resto, da prendere con le pinze – il flagship dovrebbe debuttare prima dell'11 Febbraio, giorno del lancio dei nuovi modelli Samsung.

Xiaomi Mi 10: ecco quanto potrebbe costare secondo un post ufficiale

I presunti leak dei giorni scorsi hanno fatto riferimento anche al prezzo di vendita dello Xiaomi Mi 10. Al momento si parla esclusivamente della versione da 12 GB di RAM, con storage di 128/256/512 GB venduti rispettivamente a 3799/4099/4499 yuan (circa 487/525/577€ al cambio attuale). Per quanto riguarda i prezzi europei, si vocifera di 599€ per il modello da 12/256 GB. Ovviamente tutti questi dati sono da considerarsi come semplici indiscrezioni. Tuttavia Xiaomi potrebbe aver dato una conferma in merito al prezzo di vendita del nuovo flagship in arrivo.

Wang Teng Thomas, Product Manager della compagnia spesso avvezzo allo spoiler, ha pubblicato un post su Weibo con riferimento agli ultimi smartphone del brand cinese. Anche se non viene fatto un riferimento esplicito allo Xiaomi Mi 10, il dirigente sembra confermare che il dispositivo arriverà ad un prezzo superiore ai 3500 yuan (circa 454€ al cambio), probabilmente nella sua incarnazione base.

Non sembra un'informazione così vitale, anzi è quasi scontato che il top di gamma non arrivi ad un prezzo troppo contenuto. Tuttavia il fatto stano è che Wang Teng Thomas ha cancellato il post da Weibo, un fatto insolito per un dirigente che è solito snocciolare un bel po' di anticipazioni. Che cosa sarà successo?

