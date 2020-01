Praticamente ogni giorno vi raccontiamo i progressi di Xiaomi in ogni tipo di ecosistema. L'azienda cinese, infatti, proprio per la sua capacità di diramarsi in ogni ambito è spesso in contrasto con società leader di diversi settori. Il prodotto di cui vi parliamo oggi, che è in offerta grazie al coupon di Geekbuying, sfida apertamente il Dyson Supersonic. Vediamo più da vicino l'asciugacapelli Xiaomi JIMMY F6.

Offerta targata Geekbuying: l'asciugacapelli top di gamma di Xiaomi è in promo a 161€

Quest'oggi vi parliamo di un prodotto top di gamma targato Xiaomi, ma non appartenente all'ecosistema smartphone. Si tratta – come già accennato – dell'asciugacapelli Xiaomi JIMMY F6 che sfrutta la tecnologia ad anioni ed è in grado di offrire qualità pari o superiori a modelli più blasonati. Il confronto è quasi immediato con il Dyson Supersonic che, a conti fatti, offre specifiche inferiori ad un costo più che raddoppiato.

Calandoci nei dettagli vediamo come il JIMMY F6 abbia una potenza di 1800W ed un motore digitale in grado di mantenere la temperatura costante ed assorbire e neutralizzare l'elettricità statica dai capelli. Proprio in virtù dell'utilizzo del motore digitale, poi, l'asciugatura dei capelli sarà molto più veloce rispetto ad altri prodotti simili, riducendo i tempi di utilizzo di circa il 30%.

Come avrete capito si tratta di un vero e proprio top di gamma che potrà essere vostro al prezzo di soli 161€ applicando il codice sconto dedicato di Geekbuying. Inoltre, come potrete vedere, il prodotto sarà spedito direttamente dall'Europa e quindi i tempi di consegna saranno particolarmente brevi. Come fare per acquistarlo a questo prezzo? Niente di più semplice, vi basterà inserire il coupon 49LSE8R3 una volta aggiunto il prodotto (che troverete nel box in basso) nel carrello.