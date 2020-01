Xiaomi IQUNIX F96 è la nuova tastiera meccanica senza fili

Spesso quando vi parliamo di nuovi prodotti lanciati da Xiaomi sulla propria piattaforma di YouPin lo facciamo con oggetti atipici. Basti pensare al cuociriso ipocalorico, alla mela salvavita o alla powerbank scaldamani, tanto per menzionarne solo alcuni. Il dispositivo di oggi, invece, si chiama IQUNIX F96 ed è “soltanto” una tastiera wireless, ma non per questo è meno interessante.

La tastiera Xiaomi IQUNIX F96 è bella, compatta, wireless e pure meccanica

Innanzitutto questa Xiaomi IQUNIX F96 non vuole sfigurare e, in un mondo di tastiere spesso e volentieri total black, lo fa con un look sgargiante in stile Joker. La maggior parte dei tasti è bianca, mentre i restanti si tingono di viola, eccezion fatta per i tasti Invio ed Esc che sono contrassegnati in verde. Un altro dettaglio stravagante è rappresentato dai tasti direzionali, privi di frecce: al loro posto trovano posto i segni delle carte, fra cuori, quadri, fiori e picche. Così come il tasto Esc, dove troviamo un mazzo di carte. Non manca un sistema di retroilluminazione RGB per colorarla ulteriormente.

Con una scocca in alluminio CNC di dimensioni di 372 x 123.5 x 42 mm ed un peso di circa 1 kg, la tastiera risulta piuttosto compatta, grazie ad una disposizione dei tasti pensata per ottimizzare gli spazi. Non è da meno l'interno, dato che è un tastiera sì Bluetooth 4.0 ma anche con tasti meccanici Cherry MX. Le varianti comprendono meccanismo Cherry MX Red, Green e Brown.

Della Xiaomi IQUNIX F96 esiste si una versione wireless, dal costo di 1188 yuan, circa 154€, ed anche una cablata via USB Type-C, più economica a 896 yuan, circa 116€.

