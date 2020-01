Xiaomi IDMIX: caricabatterie da viaggio e power bank, ora anche con ricarica wireless

Lo scorso settembre la compagnia cinese ha lanciato su YouPin il primo modello di caricabatterie da viaggio targato Xiaomi IDMIX. A questo giro, l'azienda ha deciso di alzare il tiro riproponendo la formula vincente caricatore + power bank, aggiungendo anche il supporto alla ricarica wireless: insomma, tre prodotti al prezzo di uno (nel perfetto stile del brand).

Xiaomi IDMIX è il nuovo caricabatterie da viaggio lanciato su YouPin

Il nuovo caricabatterie da viaggio targato Xiaomi IDMIX segue la scia del primo modello ed integra già gli adattatori per prese europee, inglesi ed australiane. Questi possono essere rimossi ed installati con estrema facilità. Con la ricarica tramite presa, il dispositivo supporta la ricarica PD da 30W, utile per notebook ed altri prodotti che richiedono più potenza. Xiaomi IDMIX integra una batteria da 10.000 mAh con il supporto alla ricarica PD da 18W, tramite una porta USB Type-C.

Ciliegina sulla torta, il nuovo modello presenta anche il supporto alla ricarica wireless da 10W, una novità che non mancherà di accontentare gli appassionati. Il caricabatterie da viaggio è in vendita su Xiaomi YouPin, piattaforma di crowdfunding del brand, a soli 358 yuan, circa 46€ al cambio.

