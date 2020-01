Il 2019 di Xiaomi si è concluso bene, a differenza di Huawei

Quando si parla di vendite di smartphone, i vertici del mercato globale continuano ad essere guidati dal trittico composto da Apple, Samsung e Huawei. Ma Xiaomi continua a persistere subito sotto al podio, con risultati che si sono fatti altalenanti nell'ultimo anno. Fortunatamente per gli incassi dell'azienda, il Q4 2019 si è concluso in maniera più che positiva, con una crescita che non ha avuto eguali nel resto del settore. Come indicano i dati pubblicati dal centro di ricerca Canalys, nel quarto finale Xiaomi è riuscita a convincere maggiormente gli acquirenti rispetto alla concorrenza.

Le vendite di Xiaomi nel Q4 2019 sono andate molto bene, a differenza di Huawei

Questa grafica di Canalys ci mostra l'andamento del mercato globale, mettendo a paragone il periodo del Q4 2018 con il Q4 2019. Ed è proprio facendo questo paragone che si evince un deciso boost nelle vendite da parte di Xiaomi. La crescita annuale si attesta sul +23%, con uno share di mercato che passa dal +7.3$ al più recente +9%. Più sotto è l'altra azienda che ha registrato una crescita abbastanza consistente, ovvero Apple, che guida la classifica seppur sia cresciuta “soltanto” del +9%.

Troviamo poi OPPO (+2%) ed infine Samsung (+1%), mentre al resto delle aziende va peggio. Specialmente nel caso di Huawei, la cui fine del 2019 si è stabilita su un meno entusiasmante -7%. Un risultato sicuramente da imputare alle conseguenze del ban USA, con smartphone come Mate 30 penalizzati dall'assenza di servizi Google. Vedremo se con la serie Huawei P40 sarà lo stesso, anche se il prezzo più basso del passato potrebbe risollevarne le sorti.

